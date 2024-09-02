Озвучена численность населения Казахстана: женщин в стране оказалось больше, чем мужчин

По состоянию на 1 августа, численность населения Казахстана увеличилась до 20 182 003 человек. Женщин в нашей стране оказалось больше, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

На сайте Бюро нацстатистики приводятся данные за 1 августа этого года. Так, численность населения в Казахстане на этот период достигла 20 182 003 человека.

Городское население составляют 12 656 167 человек, сельское - 7 525 836 человек.

При этом женщин в Казахстане больше - 10 322 836, а мужчин - 9 859 167.

Напомним, что 1 января в Казахстане проживали 20 033 842 человека. Отмечалось, что общий прирост населения составил 106 072 человека.

16 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10, 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

А недавно аналитики сообщили о постепенном "старении" населения страны. Наибольший рост ожидаемой продолжительности жизни зафиксировали в Алматы, Астане, Шымкенте и двух областях.