Дожди и 5 градусов тепла: какой будет погода в Астане в начале сентября

В Астане почти всю неделю будут идти дожди, кроме того, в столице значительно похолодает. Прогноз погоды на ближайшие 7 дней опубликован на портале OpenWeather.

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2 сентября в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

3 сентября в столице обещают дождь. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра составит до 7,5 м/с.

4 сентября вновь ожидается дождь. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 14 градусов, а ночью опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

5 сентября в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 8 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,5 м/с.

6 сентября вновь прогнозируют дождь. Среднесуточная температура – плюс 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, а ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

7 сентября будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,7 м/с.

8 сентября, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.