"Сейчас не время": аким СКО о переименовании Петропавловска

В кулуарах правительства аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов снова прокомментировал вопрос переименования Петропавловска в Кызылжар, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я давал конкретный ответ, я и сейчас (так скажу - прим. ред.): сейчас не время переименований. И люди также нормально отреагировали. Каких-то других замечаний или предложений не было у людей", - заявил глава области.

Ранее аким СКО отмечал, что вопрос о переименовании Петропавловска периодически поднимается среди населения, однако у города есть много других важных вопросов по благоустройству, обеспечению теплом, социальному и экономическому развитию.

"Мы сегодня, в первую очередь, будем изучать мнение людей, и когда большинство будут за переименование, после этого мы будем ставить вопрос", - заявил ранее аким.

Напомним, петиция, авторы которой предложили переименовать Петропавловск в Кызылжар, появилась в Сети еще в 2022 году. Позднее об инициативе высказывались депутаты мажилиса.