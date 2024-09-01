Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день осени

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов. Скорость ветра – 7,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

Стоит отметить, что штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана в первый день осени, 1 сентября. Прогнозируют сильный ветер, высокую пожарную опасность. В ряде регионов ожидаются сильные осадки, а в некоторых областях - грозы и град.