Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день осени
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов. Скорость ветра – 7,8 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.
Стоит отметить, что штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана в первый день осени, 1 сентября. Прогнозируют сильный ветер, высокую пожарную опасность. В ряде регионов ожидаются сильные осадки, а в некоторых областях - грозы и град.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155612-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-oseni/