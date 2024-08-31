Дождь ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в последний день лета

В двух мегаполисах Казахстана сегодня, 31 августа, ожидается ясная погода. Астанчанам же обещают дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны обещают дождь. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра - 6,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра - 6,1 м/с.