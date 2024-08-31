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Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана в первый день осени

Опубликовано:

Еловые ветки осенью
Поздняя осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана в первый день осени, 1 сентября. Прогнозируют сильный ветер, высокую пожарную опасность, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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1 сентября в Атырауской области ожидается ветер до 15-20 м/с. На большей части региона, в том числе в Атырау, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза и ветер до 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы обещают заморозки в 2 градуса.

Завтра по Алматинской области - ветер до 15-20 м/с. На западе, севере, в центре - высокая пожарная опасность.

В этот же день в области Жетісу ожидается порывистый ветер. В северной половине региона сохранится высокая пожарная опасность. Она прогнозируется и на юге Костанайской области.

1 сентября в области Ұлытау ожидается ветер до 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза и резкие порывы ветра. На западе, востоке региона синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности. Днем в Караганде может быть гроза.

В Туркестанской области ожидается ветер до 15-20 м/с. При этом на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ее же и прогнозируют в Туркестане.

На севере Павлодарской области ожидается сильный дождь.

1 сентября на западе Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области она будет чрезвычайной.

Днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, в центре региона, а также днем на остальной части области - гроза, град, шквал.

По области сохранится высокая пожарная опасность.

В первый день осени на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на большей части области - гроза с градом.

В Кызылординской области прогнозируется ветер до 15-20 м/с. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре - высокая пожарная опасность.

1 сентября в Мангистауской области ожидается ветер до 15-20 м/с. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность. На северо-востоке, в центре - высокая пожарная опасность.

Завтра днем на востоке Северо-Казахстанской области прогнозируют грозу. Ночью и днем обещают ветер до 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155537-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-pervyy-den-oseni/

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