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Дождь ждет жителей одного из мегаполисов Казахстана в пятницу

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Девушка с зонтом идет по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пятницу, согласно прогнозу погоды, лишь в одном мегаполисе Казахстана пройдет дождь, а в двух других будет безоблачно, передает NUR.KZ со ссылкой на портал OpenWeather.

В Алматы, согласно прогнозу, сегодня будет ясно. Температура днем составит 28 градусов, а ночью – опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем температура воздуха будет на уровне 21 градуса, а ночью – снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, а ночью – опустятся до 13-ти. Скорость ветра будет на уровне 8,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155263-dozhd-zhdet-zhiteley-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Руслан Черкашин

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Дождь ждет жителей одного из мегаполисов Казахстана в пятницу

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