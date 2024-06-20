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С казахстанцев больше не будут списывать 25% за просроченный штраф

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Полицейский выписывает штраф
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК вице-министр юстиции рассказал о создании проекта, который роботизирует работу ЧСИ - он будет работать со штрафами вместо живого человека, передает корреспондент NUR.KZ.

О проекте робот-ЧСИ (частный судебный исполнитель) рассказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

"Раньше, получается, как было - если вы попадаете на штраф, к примеру, по камере "Сергек", и в течение 50-ти дней не успеваете его оплатить, ваш штраф переходил к частному судисполнителю - работник ЧСИ накладывал арест, и после ареста до 25% от суммы штрафа он взыскивал с вас.

Теперь, если гражданин просрочил 50 дней, тогда мы еще раз дополнительно ему SMS направляем, push-уведомления через Egov. Если он пользуется мобильным приложением любого банка - туда тоже направляем. Все делается для того, чтобы на граждан не налагались эти взыскания. Теперь это все будет делать робот бесплатно - то есть не будет этих 25%", - заявил представитель Минюста.

Он добавил, что экономия за счет такого робота составит до 2,2 млрд тенге ежегодно - это сумма, которую ранее списывали с казахстанцев за просрочку штрафов.

Напомним, в апреле в мажилисе одобрили законопроект с изменениями в Кодекс об административных нарушениях – в нем исключается один из штрафов для водителей. Изменения в КоАП направлены на "снижение репрессивности".

Кроме того, в законопроекте по КоАП есть и другие изменения - подробнее о них мы писали здесь.

Также мы писали, что ужесточить наказание за фиктивный технический осмотр намерены в Казахстане - сейчас операторам полагается штраф в размере до 30 МРП однако рассматривают возможность увеличить его до 100 МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2121120-s-kazahstancev-bolshe-ne-budut-spisyvat-25-za-prosrochennyy-shtraf/

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