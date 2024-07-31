Робот будет исполнять функции судоисполнителей в Казахстане

В Таразе с начала года стартовал пилотный проект "Робот", который автоматически запускает исполнительное производство без участия судебного исполнителя, передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст.

В обзоре по итогам работы Министерства юстиции за полгода, опубликованном на сайте премьер-министра РК, сообщается, что проект "Робот" освободит граждан от уплаты комиссии и позволит сэкономить порядка 2 млрд тенге. В августе проект планируется масштабировать по всей стране.

Также Минюст сообщает и о других новшествах в рамках программы Digital Justice ("Цифровая юстиция"):

Автоматизация регистрации юридических лиц

Регистрация некоммерческих организаций теперь полностью доступна на портале «Электронного правительства». Данная инициатива позволит сэкономить время и расходы юридических лиц на посещение ЦОНов. Также упрощена процедура смены руководителя юридического лица учредителями на портале «eGov».

Цифровая доверенность для юридических лиц

Министерство юстиции РК запустило проект выдачи онлайн-доверенностей через eGovMobile Business. Услуга значительно ускорит и упростит процесс выдачи доверенностей руководителями. Ранее доверенности оформлялись только на бумаге, что занимало время и затрудняло проверку их легитимности.

Единая точка уведомления

Для борьбы с мошенничеством запущен пилотный проект оповещения граждан через СМС от 1414 и push-уведомления еGov-mobile. Ранее уведомления отправлялись по почте, теперь же они будут приходить через надежные электронные каналы.

Реализация программы "Цифровая юстиция". Фото: primeminister.kz

Напомним, ранее генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари на брифинге СЦК рассказал о том, какую работу госаппарата может на себя взять ИИ.

"Искусственный интеллект не заменит людей, но облегчит жизнь, да. Сегодня аудиторы, которые занимаются анализом, очень много времени тратят на эту работу. Инструменты быстрой обработки облегчат работу.

В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер на брифинге.

Мы также писали о заявлении экспертов в области труда, что в 2024 году искусственный интеллект окажет значительное влияние на работников самых разных секторов экономики.