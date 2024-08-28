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Дожди и похолодание до 8 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана в среду

Опубликовано:

Девушки идут под дождем
Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду, 28 августа, в Алматы и Шымкенте обещают небольшой дождь, а жителей Астаны предупреждают о похолодании. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков не будет. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154141-dozhdi-i-poholodanie-do-8-gradusov-prognoziruyut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди и похолодание до 8 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана в среду

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