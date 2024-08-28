Дожди и похолодание до 8 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 28 августа, в Алматы и Шымкенте обещают небольшой дождь, а жителей Астаны предупреждают о похолодании. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков не будет. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.