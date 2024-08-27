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Дождь, град и шквал: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

Опубликовано:

Мужчина укрылся зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана завтра, 28 августа - ожидаются осадки и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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В Алматы завтра к концу дня обещают грозу.

В Павлодарской области и в самом Павлодаре ожидается туман. Аналогичная погода 28 августа прогнозируется и в Костанайской области.

В Мангистауской области завтра обещают пыльную бурю. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге, в центре области Ұлытау завтра ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На востоке, юге, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане обещают сильный дождь, гроза, град.

28 августа ночью в Карагандинской области ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Завтра в Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Грозу обещают и в Восточно-Казахстанской области, а также на юге области Абай.

28 августа ночью и утром в Северо-Казахстанской области ожидается туман, а в Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра в Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. На большей части региона сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области прогнозируется гроза, порывы ветра будут доходить до 18-23 м/с. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра гроза ожидается и в области Жетісу. В северной половине области сохранится высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2154084-dozhd-grad-i-shkval-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-bolshinstve-regionov-kazahstana/

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