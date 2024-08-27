Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акимат Астаны обратился к горожанам из-за ремонта моста "Караоткель"

Опубликовано:

Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане из-за ремонта дорожного полотна временно ограничат движение до моста "Караоткель". Горожан просят заранее продумывать маршруты, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, на этой неделе будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту "Караоткель" от улицы Калкаман до моста.

В связи с этим с 26 по 29 августа этот участок будет частично перекрыт.

"Движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях", – предупредили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.

Напомним, до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153617-akimat-astany-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-remonta-mosta-karaotkel/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie