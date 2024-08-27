Акимат Астаны обратился к горожанам из-за ремонта моста "Караоткель"

В Астане из-за ремонта дорожного полотна временно ограничат движение до моста "Караоткель". Горожан просят заранее продумывать маршруты, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, на этой неделе будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту "Караоткель" от улицы Калкаман до моста.

В связи с этим с 26 по 29 августа этот участок будет частично перекрыт.

"Движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях", – предупредили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.

Напомним, до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.