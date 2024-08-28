Свидетельства о рождении изменятся в Казахстане

Министерство юстиции планирует внести изменения в формат свидетельств о рождении: документ будет содержать порядковый номер, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Проект соответствующего приказа появился на правительственном сайте "Открытые НПА". Им вносятся изменения в приказ Министерства юстиции, утверждающий требования к защите свидетельств о рождении.

"Бланк свидетельства о рождении содержит порядковый номер", - такой пункт предполагается внести в приказ.

Документ будет находиться на рассмотрении до 12 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что житель Жамбылской области 25 лет прожил без документов, так как факт его рождения не был зарегистрирован в установленном порядке. При помощи прокуратуры района через суд мужчине выдали свидетельство о рождении и удостоверение личности.

В начале года сообщалось, что житель Костанайской области жил без документов на протяжении 30 лет, из-за чего не мог получать социальную и медицинскую помощь. Как гражданин оказался в такой ситуации, неизвестно. Оформить паспорт ему помогли полицейские.

Также мы писали о том, какие выплаты и пособия по рождению и уходу за детьми положены в Казахстане.