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Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Опубликовано:

Прохожие на улице
Улица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вот вторник, 27 августа, в Астане и Алматы обещают ясную погоду без осадков, а в Шымкенте будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

В Астане также осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

Жителям Шымкента прогнозируют пасмурную погоду. Несмотря на это, в дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153601-zhara-do-33-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

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