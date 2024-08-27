Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Вот вторник, 27 августа, в Астане и Алматы обещают ясную погоду без осадков, а в Шымкенте будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

В Астане также осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

Жителям Шымкента прогнозируют пасмурную погоду. Несмотря на это, в дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.