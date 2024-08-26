Пыльная буря, град и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме: Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

27 августа на западе, севере Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Завтра днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На западе области будет высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Абай тоже ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник утром и днем на юге Костанайской области - гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на юге области порывы 15-20 м/с.

27 августа в области Жетісу усилится ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области - гроза. Ночью и утром на западе, севере области будет туман.

27 августа днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, 28 августа ночью в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах тоже гроза, днем град, шквал. 27-28 августа ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 27-28 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на северо-востоке, юге Актюбинской области возможна гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

27 августа днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, а на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области - гроза, шквал. Ветер северный днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.

27 августа на большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области тоже ожидается гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.