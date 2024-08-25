Гроза и туман: в Астане и ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
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Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана 26 августа - ожидается гроза и туман, в некоторых областях сохраняется пожарная опасность, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Астане завтра, 26 августа, синоптики обещают грозу.
26 августа в Алматинской области также ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Гроза завтра ожидается и в Акмолинской области. На западе, севере области прогнозируется туман.
В ночь на 26 августа и утром в Карагандинской области обещают грозу и туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетісу завтра сохранится высокая пожарная опасность.
26 августа в Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области - туман.
В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях завтра сохранится высокая пожарная опасность. При это в ВКО еще обещают грозу.
На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря.
Грозу завтра обещают также в области Абай. По области сохранится высокая пожарная опасность.
26 августа в области Ұлытау прогнозируется туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области чрезвычайная пожарная опасность, по данным синоптиков, сохранится до 28 августа.
Высокая пожарная опасность завтра ожидается и на большей части Кызылординской и Мангистауской областей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2153083-groza-i-tuman-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/