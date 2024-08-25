Дождь вновь пообещали синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 25 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно и без осадков. Температура днем поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра - 8,4 м/с.

В Шымкенте сегодня облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +32 градусов, ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.