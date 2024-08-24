Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 24 августа. В двух мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра - 7,7 м/с.

В Шымкенте сегодня должно быть без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,4 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Казахстане в предстоящие выходные продолжатся дожди, также возможно выпадение града в ряде регионов страны.