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Конфликт с рукоприкладством в такси в Астане: кого и как наказали

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Девушка держит за ручку машины
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

За выражения нецензурной бранью в адрес друг друга в ходе конфликта в общественном месте суд Астаны назначил обоим правонарушителям штраф в 20 МРП, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, дело рассмотрено в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям по статье о совершении мелкого хулиганства.

"Ж., являясь водителем такси, находясь в общественном месте, в ходе конфликта выражался в адрес пассажира Е. нецензурной бранью. В свою очередь Е. также выражалась в адрес водителя такси", - сообщается в материалах дела.

Обстоятельства совершенного правонарушения, помимо признательных пояснений, подтверждаются сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, видеозаписью, отмечает суд.

В ходе судебного заседания таксист и пассажирка не оспаривали совершение правонарушения, в содеянном раскаялись.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано признание вины, совершение однородного административного правонарушения впервые, наличие у Е. 3-х несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

"Постановлениями суда Ж. и Е. признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП, каждому назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 тыс. тенге)", - резюмируется в публикации.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявление в полицию. Ранее видео конфликта появилось в Сети: на нем видно, как пассажирка, которая, по всей видимости, ехала в такси с ребенком, ругается с таксистом.

"Подписчик отправил нам видео избиения таксиста женщиной-пассажиркой. На видео видно, как женщина в истерике кричит на водителя, оскорбляет его и ударяет без конца.

Со слов пострадавшего, он не собирался с ней вступать в конфликт и просто попросил ее покинуть машину. В какой-то момент пассажирка перешла от слов к делу", - написано в описании к посту.

Ранее конфликт пассажира с таксистом в Талгаре прокомментировали в акимате. Тогда в соцсетях появилось видео конфликта таксиста и пассажира, который якобы работает имамом в мечети.

Также в Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий. Однако девушку оштрафовали на 110 тыс. тенге.

Еще один конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции. Эту информацию опровергли в ДП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152801-konflikt-s-rukoprikladstvom-v-taksi-v-astane-kogo-i-kak-nakazali/

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