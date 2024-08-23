Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пропасть вместо дороги образовалась около моста в Алматинской области

Опубликовано:

Дорога обвалилась в Алматинской области
Дорога обвалилась в Алматинской области. Кадр из видео: instagram.com/novosti_issyka

Часть дороги БАК обвалилась в Алматинской области после сброса воды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Енбекшиказахского района. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

На странице "Novosti_issyka" в Instagram опубликовали видео, на кадрах которого видно обрушившийся участок дороги. В описании к видео пишут, что речь идет о Большом алматинском канале (БАК) в Енбекшиказахском районе.

"Такие глубокие, огромные кратеры настоящая проблема села Байтерек и Ават Енбекшиказахского района. Ведь рядом идет не только приканальная дорога, рядом очень густонаселенные поселки, дети, домашние животные. Там пропасти глубиной в десятки метров", - пишут авторы поста.

Между тем в акимате Енбекшиказахского района сообщили, что обвал дороги произошел 21 августа, приблизительно в 21.30, после сброса воды с БАК. В результате обвалилась часть дороги областного значения "Приканальная БАК", перед мостом реки Талгар. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство, а также перекрыт сброс воды.

В Instagram акимата района напомнили, что участок был перекрыт еще 11 мая в связи с интенсивным таянием снега в горах. Мост был закрыт до спада талых вод и восстановления мостовых сооружении.

"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области и Енбекшиказахского района проводят плановые работы по устранению угрозы на мостах: через реку Талгар (25 км) и через реку Тургень (54 км).

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов. В настоящее время ведутся ремонтные работы моста. Просим жителей района быть внимательными на дороге и следить за информацией о ходе ремонтных работ", - обратились к водителям в акимате.

Весной этого года на одной из трасс Атырауской области прямо под колесами машин обвалился асфальт. Ситуацию прокомментировали в акимате.

В апреле текущего года на трассе в ЗКО также произошел обвал дорожного полотна, тогда движение ограничили для всех видов транспорта. Кроме того, в Восточно-Казахстанской области произошел обвал дорожного полотна, а причиной специалисты назвали переувлажнение грунта.

В марте этого года дорога провалилась в Медеуском районе Алматы - это произошло также из-за переувлажнения грунта. Кроме того, в микрорайоне Нур Алатау по улице К. Салыкова также при обильных осадках произошел обвал части дороги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152753-propast-vmesto-dorogi-obrazovalas-okolo-mosta-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie