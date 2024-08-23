Пропасть вместо дороги образовалась около моста в Алматинской области

Часть дороги БАК обвалилась в Алматинской области после сброса воды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Енбекшиказахского района. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

На странице "Novosti_issyka" в Instagram опубликовали видео, на кадрах которого видно обрушившийся участок дороги. В описании к видео пишут, что речь идет о Большом алматинском канале (БАК) в Енбекшиказахском районе.

"Такие глубокие, огромные кратеры настоящая проблема села Байтерек и Ават Енбекшиказахского района. Ведь рядом идет не только приканальная дорога, рядом очень густонаселенные поселки, дети, домашние животные. Там пропасти глубиной в десятки метров", - пишут авторы поста.

Между тем в акимате Енбекшиказахского района сообщили, что обвал дороги произошел 21 августа, приблизительно в 21.30, после сброса воды с БАК. В результате обвалилась часть дороги областного значения "Приканальная БАК", перед мостом реки Талгар. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство, а также перекрыт сброс воды.

В Instagram акимата района напомнили, что участок был перекрыт еще 11 мая в связи с интенсивным таянием снега в горах. Мост был закрыт до спада талых вод и восстановления мостовых сооружении.

"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области и Енбекшиказахского района проводят плановые работы по устранению угрозы на мостах: через реку Талгар (25 км) и через реку Тургень (54 км).

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов. В настоящее время ведутся ремонтные работы моста. Просим жителей района быть внимательными на дороге и следить за информацией о ходе ремонтных работ", - обратились к водителям в акимате.

Весной этого года на одной из трасс Атырауской области прямо под колесами машин обвалился асфальт. Ситуацию прокомментировали в акимате.

В апреле текущего года на трассе в ЗКО также произошел обвал дорожного полотна, тогда движение ограничили для всех видов транспорта. Кроме того, в Восточно-Казахстанской области произошел обвал дорожного полотна, а причиной специалисты назвали переувлажнение грунта.

В марте этого года дорога провалилась в Медеуском районе Алматы - это произошло также из-за переувлажнения грунта. Кроме того, в микрорайоне Нур Алатау по улице К. Салыкова также при обильных осадках произошел обвал части дороги.