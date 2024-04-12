Огромная яма образовалась на трассе в ВКО: в акимате объяснили, что произошло

В Восточно-Казахстанской области произошел обвал дорожного полотна, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата региона. Причиной специалисты называют переувлажнение грунта.

На официальном ресурсе акимата ВКО появилась информация об обвале дорожного полотна. ЧП произошло на трассе в Маркакольском районе, о чем первыми сообщили дежурные "КазАвтоЖол".

"Сегодня утром на 13-м километре трассы областного значения "Теректы – Уранхайка – Тоскайын" (участок перевала "Мраморный") произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта. В данный момент участок закрыт в целях безопасности жителей", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают специалисты местных исполнительных органов и ДЧС ВКО, организовано дежурство полиции. На месте работает тяжелая техника.

Несколько дней назад в ВКО произошел сход водно-грунтовой массы (оползень) на дорогу - это вызвало перебои в электроснабжении и движении общественного транспорта. Спасатели считают, что причиной послужило переувлажнение грунтов талыми водами склонового стока. В результате произошедшего случилось отключение ЛЭП, а также было нарушено движение общественного транспорта.

Также в марте этого года дорога провалилась в Медеуском районе Алматы - это произошло также из-за переувлажнения грунта. Кроме того, в микрорайоне Нур Алатау по улице К. Салыкова также при обильных осадках произошел обвал части дороги.