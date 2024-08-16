Движение перекроют на Кульджинском тракте в Алматы

В Алматы в ночное время будет перекрываться движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В ведомстве напомнили, что в Алматы продолжаются работы по реконструкции Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. В рамках работ планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос.

"В период работ на участке обеспечено движение по двум полосам в оба направления. Однако из-за дождливой погоды в июле был нарушен график работ. В этой связи в целях завершения работ по проезжей части до конца августа вводятся дополнительные ограничения движения в ночное время", - сообщили в акимате.

С 17 августа до 22 августа движение буде перекрываться в ночное время на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города).

Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении - по улицам Бухтарминской и Талгарский тракт.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

Ранее сообщалось, что в период с 23:00 16 августа до 06:00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская.

Добавим, движение автомототранспорта по проспекту Суюнбая, от улицы Бекмаханова до улицы Шолохова, будет закрыто в обоих направлениях с 23:00 16 августа до 06:00 19 августа.

До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.