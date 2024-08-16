Движение по Кульджинскому тракту частично перекроют в Алматы на несколько дней

В период с 23.00 часов 16 августа до 06.00 часов 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщает управление административной полиции Алматы, перекрытие проводится в связи с ремонтом и реконструкцией.

Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминская и Майлина, а в южном направлении - по ул. Бухтарминская и Талгарскому тракту.

Департамент полиции города Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД, заблаговременно координировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Добавим, движение автомототранспорта по проспекту Суюнбая, от улицы Бекмаханова до улицы Шолохова, будет закрыто в обоих направлениях с 23:00 16 августа до 06:00 19 августа.

Также ранее сообщалось, что из-за ремонта перекроют участок дороги до катка "Медеу". Дорога будет перекрыта до утра 17 августа.

До 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Также до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.