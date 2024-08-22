Дождь вновь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 22 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно и без осадков. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра – 8,7 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,7 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что 22-24 августа активный циклон, смещаясь через север Казахстана, вызовет дожди, в отдельных районах - сильные дожди, усиление ветра и град.

С 23 августа прогнозируется смещение антициклона, который вызовет не только прекращение осадков по Казахстану, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах до +23...+28 градусов.