Участок улицы перекроют на два дня на правобережье Астаны

До 25 августа в Астане перекроют участок дороги от проспекта Абылай хана до проспекта Ш. Кудайбердиулы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата, из-за работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. И. Жансугурова будет перекрыт участок пр. Абылай хана до пр. Ш. Кудайбердиулы.

"В связи с этим с 23 по 25 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка дороги представлена ниже.

Сегодня сообщалось, что в столице до 23 августа будет перекрыт участок проспекта Туран от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау.

Движение полностью перекрыто также на участке от проспекта Тауелсиздик до улицы К. Сатпаева.

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).