Проспект Туран перекроют в Астане

В Астане с 3 по 5 августа на участке пр. Туран и пр. Б. Момышулы от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева движение будет полностью перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" проводит работы по врезке сети канализации по местному проезду проспекта Туран согласно приложенной схеме.

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

В связи с этим участок местного проезда будет перекрыт полностью с 3 по 5 августа текущего года.

Также ведомство сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Б. Момышулы на участке от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева.

В связи с этим указанный участок будет перекрыт полностью с 3 по 5 августа текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам.

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Акимат Астаны приносит жителям и гостям столицы свои извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, 3-4 августа текущего года также будет частично перекрыт участок улицы Тараса Шевченко от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары.

Ранее сообщалось, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Там ведутся ремонтные работы.

До 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

"Частично перекрыт участок моста по левой стороне, который ранее не ремонтировался. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон. Как сообщалось ранее, осенью движение будет обеспечено полностью. На данный момент движение осуществляется по правой стороне путепровода - в обе стороны", - уточнили в профильном управлении.

Также до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.