Еще один участок проспекта Туран перекрыли в Астане

В Астане до 23 августа будет перекрыт участок проспекта Туран от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата столицы.

В управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по местному проезду проспекта Туран.

Речь идет об участке от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перед СК "Барыс Арена". Участок местного проезда будет перекрыт полностью до 23 августа.

"Два остановочных пункта "Бизнес-центр The Square" и "СК "Барыс-Арена" на период перекрытия обслуживаться городским общественным транспортом не будут. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - предупредили в акимате.

Ранее в Астане неоднократно перекрывали участки проспекта Туран из-за ремонта. Так, недавно был перекрыт участок дороги между стадионом "Астана Арена" и велотреком "Сарыарка".

Также на участке от проспекта Тауелсиздик до улицы К. Сатпаева движение также было полностью перекрыто.

До этого в акимате сообщали, что в районе проспекта Туран началось строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Сообщалось, что из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков перегружается работа канализационного коллектора по проспекту Туран, что приводит его к переполнению. В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы, это также приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений.