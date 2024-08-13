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Участок между "Астана Арена" и велотреком "Сарыарка" перекроют на три дня в столице

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане до 15 августа будет полностью перекрыт участок дороги между стадионом "Астана Арена" и велотреком "Сарыарка". Здесь будут проводиться ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале сообщает о проведении работ по укладке дорожного полотна на участке, соединяющем проспекты Кабанбай батыра и Туран. В частности, речь идет об участке между стадионом "Астана Арена"и велотреком "Сарыарка".

"В связи с этим 13-15 августа текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом проспект Кабанбай батыра и проспект Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах Астаны.

Сегодня сообщалось, что до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148381-uchastok-mezhdu-astana-arena-i-velotrekom-saryarka-perekroyut-na-tri-dnya-v-stolice/

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