Участок между "Астана Арена" и велотреком "Сарыарка" перекроют на три дня в столице
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В Астане до 15 августа будет полностью перекрыт участок дороги между стадионом "Астана Арена" и велотреком "Сарыарка". Здесь будут проводиться ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале сообщает о проведении работ по укладке дорожного полотна на участке, соединяющем проспекты Кабанбай батыра и Туран. В частности, речь идет об участке между стадионом "Астана Арена"и велотреком "Сарыарка".
"В связи с этим 13-15 августа текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом проспект Кабанбай батыра и проспект Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах Астаны.
Сегодня сообщалось, что до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.
До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.
Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).
До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148381-uchastok-mezhdu-astana-arena-i-velotrekom-saryarka-perekroyut-na-tri-dnya-v-stolice/