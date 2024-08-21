Дождь и похолодание ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 21 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся +34 градусов, ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.