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Нехватка общежитий: о снижении числа студентов задумались в казахстанских вузах

Опубликовано:

Уютная комната
Комната. Иллюстративное фото: pexels.com

В казахстанских университетах начали задумываться о сокращении количества студентов из-за того, что не всех могут обеспечить местом в общежитиях, передает телеканал КТК.

Сейчас во многих университетах по стране, где не хватает мест в общежитиях, студентов расселяют в хостелах. По информации телеканала, всего насчитывается 93 тыс. мест, не хватает при этом более 17 тыс.

В телесюжете отмечается, что вузы готовы пойти на сокращение числа студентов, чтобы сохранить лицензию.

"Действительно, университеты начали задавать вопрос: "Почему мы всех начали принимать?" И на платное обучение, понятно, грантников, само собой. И сейчас университеты установили высокий пороговый балл. Университеты начали рассчитывать, смогут ли они обеспечить всех своих студентов местами в общежитиях", - говорит зампредседателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Аблайхан.

До конца года в Казахстане обещают построить 27 общежитий на 10 тыс. мест. Места собираются распределять по очереди - вначале сироты, дети из многодетных семей, студенты с инвалидностью и первокурсники.

Что касается хостелов, то их многие отказываются заселять туда студентов из-за высоких требований со стороны Министерства.

Источник: КТК

Напомним, в ноябре прошлого года глава государства поручал главе Миннауки решить вопрос с нехваткой мест в студенческих общежитиях. А еще в 2022 году Токаев предложил сделать из города Қонаев научно-образовательный центр для студентов, чтобы разгрузить Алматы.

Недавно министр Саясат Нурбек рассказал, что на окраинах Астаны и Алматы будут строить новые учебные корпуса, общежития и спортивные центры для студентов двух крупнейших вузов. Таким образом, это избавит мегаполисы от пробок и решит наболевшую проблему проживания студентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151744-nehvatka-obshchezhitiy-o-snizhenii-chisla-studentov-zadumalis-v-kazahstanskih-vuzah/

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