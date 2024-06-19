Токаев подписал закон "О масс-медиа"

Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон Республики Казахстан "О масс-медиа", куда вошли основные положения закона "О средствах массовой информации", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, закон разработан во исполнение поручения главы государства, данного в рамках послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", о пересмотре закона о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

В новый закон вошли основные положения законов "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании", которые признаются утратившими силу.

Также в законе предусмотрен ряд новых положений.

Введено новое, более широкое понятие "масс-медиа", которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.

Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях посредством упрощенного порядка аккредитации (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции.

Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие "особый статус журналиста", под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные законом "О масс-медиа".

Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ.

Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.

Также сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.

В целях саморегулирования деятельности СМИ законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях.

Основной функцией данных советов является разработка Этического кодекса журналистов.

В новом законе усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.

В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%. Аналогично в еженедельном объеме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм) с 2025 года – 55%, с 2027 года – 60%.

Также снижен с 20 % до 10% объем ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.

Сообщается также, что установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.

Текст закона публикуется в печати.

Главой государства сегодня также подписаны закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа" и закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа".

Тексты законов публикуется в печати.

Напомним, проект закона "О масс-медиа" был опубликован 2 февраля 2023 года на портале "Открытые НПА". Его публичное обсуждение завершилось 22 февраля, а онлайн-обсуждение – 3 марта.

Отмечалось, что законопроект регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

В октябре прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева признала, что проект закона "О масс-медиа" вызывает большую озабоченность у журналистов.

"Разработка закона стала необходимой, потому что закон "О СМИ" 1999 года морально устарел. За более чем 20 лет инфополе полностью изменилось, в закон вносили десятки поправок, но в итоге назрел вопрос разработки нового законопроекта", – говорила она.

В апреле депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении проект закона "О масс-медиа", и документ был направлен на рассмотрение сената. О том, что изменится для казахстанцев с принятием закона, мы писали здесь.