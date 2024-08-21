Отмена выходного дня на Курбан айт: получат ли казахстанцы дополнительный день отдыха

Вице-министр труда и соцзащиты населения в СЦК прокомментировал вопрос касательно возможного дополнительного выходного дня, потерянного из-за переноса даты Курбан айт, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр Акмади Сарбасов сообщил, что есть соответствующий закон, в рамках которого определены все государственные и национальные праздники.

"На министерство возложены такие полномочия с прошлого года: с учетом согласования работодателей и работников определять возможность переноса рабочих дней в рамках действующих праздничных дат - государственных и национальных.

Что касается выходных дней, то у нас в Трудовом кодексе определены два дня - это Курбан айт и Рождество. Эти дни являются выходными, но они не являются государственными и национальными праздниками. Соответственно, эти дни не переносятся. Их определяет не государство, а духовные управления мусульман и христиан", - пояснил спикер.

Напомним, в начале июня Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что 16 июня определен как первый день праздника Курбан айт. В ДУМК объяснили причину.

Так, для определения месяца зуль-хиджа 29 числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа, говорят в Духовном управлении.

"Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней. 6 июня 2024 года началось новолуние, и поэтому месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, соответственно, на следующий день начинается Курбан айт", - дополнили в ДУМК.

Позже в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, почему выходной день на Курбан айт ранее выпадал на 17 июня, но потом стало известно, что этот день будет рабочим.

В тот же день в ведомстве сделали новое заявление. Сообщалось, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня не будет.

"В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем. Ежегодно Министерством формируется Производственный календарь, в котором отмечаются праздничные и выходные дни в Республике Казахстан на предстоящий год.

При формировании Производственного календаря на 2024 год, Духовным управлением мусульман Казахстана 17 октября 2023 года было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 17 июня, но может сдвинуться в связи с фазами Луны.

7 июня текущего года ДУМК объявило, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 16 июня. Учитывая, что это воскресенье, дополнительного выходного дня в понедельник, 17 июня, не будет", - сообщили на официальном сайте Минтруда.