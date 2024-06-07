Отмена дополнительного выходного в июне: в Минтруда сделали новое заявление

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана сделали заявление касательно празднования Курбан айта, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в Министерстве сообщили, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня не будет.

"В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем.

Ежегодно Министерством формируется Производственный календарь, в котором отмечаются праздничные и выходные дни в Республике Казахстан на предстоящий год. При формировании Производственного календаря на 2024 год, Духовным управлением мусульман Казахстана 17 октября 2023 года было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 17 июня, но может сдвинуться в связи с фазами Луны.

7 июня текущего года ДУМК объявило, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 16 июня. Учитывая, что это воскресенье, дополнительного выходного дня в понедельник, 17 июня, не будет", - сообщили на официальном сайте Минтруда.

В Минтруда напомнили, что согласно законодательству переносу подлежат только праздничные дни, выпадающие на выходные дни. При этом религиозные праздники, как сообщалось ранее, не подлежат переносу, если выпадают на выходные дни.

Напомним, сегодня Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что 16 июня определен как первый день праздника Курбан айт.

В ДУМК объяснили причину. Так, для определения месяца зуль-хиджа 29 числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа, говорят в Духовном управлении.

"Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней. 6 июня 2024 года началось новолуние, и поэтому месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, соответственно, на следующий день начинается Курбан айт", - дополнили в ДУМК.

Также в Минтруда объясняли, почему ранее 17 июня было отмечено выходным днем в честь празднования Курбан айта.