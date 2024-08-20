Дождь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 20 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется +31 градуса, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра – 6,3 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.

Отметим, ранее в столице и ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Синоптики предупреждали, что в Астане 20 августа ожидается сильный дождь, возможен град, гроза.

Сильные осадки пообещали также в ряде других регионов Казахстана. Тем не менее в некоторых областях сохраняется пожарная опасность из-за жары.