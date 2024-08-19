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Дождь, гроза и град: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Опубликовано:

Молнии сверкают в небе
Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

В столице и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Дождь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

По данным синоптиков, завтра, 20 августа, в Астане ожидается сильный дождь, возможен град, гроза.

В Акмолинской области на севере, востоке завтра прогнозируется сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. В Кокшетау 20 августа ожидается гроза.

В области Ұлытау 20 августа ожидается временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Жезказгане завтра также ожидается днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал.

Завтра в Карагандинской области прогнозируется временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. На востоке, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 20 августа ожидается гроза, днем град, шквал.

Высокая пожарная опасность сохраняется и в Западно-Казахстанской области.

Завтра ночью в Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на юге, западе, севере области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске 20 августа днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

20 августа в Восточно-Казахстанской области ночью также ожидается гроза.

Гроза завтра прогнозируется и в области Абай. По области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра в Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе области гроза, днем гроза, на севере области град. В Павлодаре 20 августа днем ожидается гроза.

В Костанайской области завтра - тоже непогода, ожидаются гроза, град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. В Костанае 20 августа утром и днем ожидается гроза.

Аналогичная непогода завтра ждет и жителей Кызылординской области. При этом на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Актау 20 августа сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра, по прогнозу синоптиков, в Атырауской области ожидается сильная жара до +35. По области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау 20 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Что делать при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150769-dozhd-groza-i-grad-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/

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