"Цены на билеты станут выше": министр ответил на предложение штрафовать авиакомпании

Министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос, возможен ли отказ от практики продажи большего количества авиабилетов, чем мест в самолете, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты уточнили у Карабаева в кулуарах правительства, можно ли отрегулировать работу авиакомпаний в части овербукинга.

"В целом, это международная мировая практика. Ни в одной стране, насколько я знаю, такого ограничения не существует. Оно связано с тем, что продают на несколько единиц больше билетов, а по факту на борт не все пассажиры регистрируются. Поэтому, исходя из этого опыта, все компании мира, в том числе, казахстанские компании, такое практикуют", - рассказал Карабаев.

Он затронул и случай, когда несовершеннолетнюю девочку не пустили на борт FlyArystan, несмотря на наличие брони, отметив, что по этому инциденту соответствующие меры были приняты, а компания оштрафована.

"В целом, я полагаю, что целесообразность можно будет рассмотреть, но нужно будет все-таки всесторонне изучить. Отдельные наши граждане, в том числе, и представители блогосферы выходили с инициативой "давайте повысим штраф за отдельные нарушения".

Да, в том числе, такие нарушения. Да, можно повысить штраф для авиакомпаний. Но в итоге авиакомпания этот штраф должна покрывать. Это ляжет дополнительной ценой на авиабилеты. Это приведет к тому, что цена на билеты будет выше", - говорит министр.

Поэтому, отмечает он, вопрос будет дальше обсуждаться с депутатским корпусом. При этом, подчеркнул Карабаев, речь идет о возможных штрафах за отдельные виды нарушений не только на авиакомпанию, но и на ее первого руководителя.

К слову, Комитет гражданской авиации заявил о том, что FlyArystan будет оштрафован за тот случай с несовершеннолетней девочкой, которую не пустили в самолет.

Также сообщалось, авиакомпания предложила маме девочки мировое соглашение, а в качестве моральной компенсации женщине посулили 4 млн тенге.