Токаев посетил новые школы в Астане (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новые школы Астаны, которые были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Первым объектом посещения Токаева стала школа №103, расположенная в Есильском районе. Президент осмотрел учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, в новых школах создана комфортная среда для реализации учебно-воспитательного процесса. В частности, обеспечена безопасность на территории и внутри объектов путем установки систем видеонаблюдения и контроля входа, размещения учебных кабинетов по раздельным блокам для учащихся начального и старшего звена, подготовлены необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время завершаются отделочные работы, устанавливается школьная мебель и оборудование, а также ведется благоустройство территории.

Кроме того, президент побывал в школе №101 района "Нура", в которой в две смены будут обучаться 4 тысячи учащихся по естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлениям.

Президент ознакомился с учебными и творческими кабинетами, а также спортивным и актовым залами учебного заведения.

Президент. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о возможностях новой школы по развитию творческих навыков, изучению цифровых технологий и применению искусственного интеллекта, реализации проекта "Читающая школа", интеграции робототехники в учебные программы.

Аким Женис Касымбек проинформировал президента о развитии среднего образования в столице. По его словам, в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется строительство 24 школ.

Токаев в школе. Фото: t.me/aqorda_resmi

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил о подготовке к новому учебному году. На сегодняшний день по всей стране ведется строительство 302 школ, рассчитанных на 536 тысяч ученических мест. Капитальный ремонт проводится в 280 образовательных учреждениях на 220 тысяч мест. По поручению главы государства 1,7 млн детей будут обеспечены бесплатным питанием.

Также сегодня президент посетил стадион "Астана арена" и ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в столице. Ожидается, что в играх примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

На прошлой неделе Токаев побывал в Косшы, где ему презентовали план инфраструктурного развития города. Еще он посетил школу-гимназию, где обучаются 2700 учащихся в две смены. Учебному заведению от его имени был подарен автобус.