Токаев проверил подготовку к V Всемирным играм кочевников

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства посетил стадион "Астана арена", на котором состоится церемония открытия международных состязаний. В течение года был проведен капитальный ремонт и обновлено оборудование. Завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.

Касым-Жомарт Токаев также осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Президенту представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников. В ходе мероприятий будут привлечены 1500 волонтеров.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил о подготовке национальной сборной. По словам министра, на сегодняшний день 42 раза проводились учебно-тренировочные сборы на международном и республиканском уровнях. Наши спортсмены участвовали в 7 международных и 25 республиканских турнирах.

Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.

К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".

По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии.

С передачей права проведения ВИК Казахстану, расширился и список стран, принимавших Игры. При этом проведение 5-х Всемирных игр кочевников именно в сентябре - это отсылка к празднику, отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку. Путь каравана людей и животных с юртами и имуществом традиционно заканчивался на новой стоянке тоем с ритуалами, играми и состязаниями.

Ранее сообщалось, что в Астане рассматривают вариант переноса начала учебного года с 1 сентября на более позднюю дату из-за этого мероприятия.

Поскольку в столицу приедут спортсмены из разных стран мира, а мероприятия будут проходить в нескольких спортивных объектах, это создаст нагрузку на трафик как раз во время начала учебного года.

В Министерстве туризма и спорта тогда рассказали, что придумали два варианта решения этой проблемы - перевести часть учебных заведений на онлайн или продлить столичным школьникам и студентам каникулы.

Позже глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что во время Всемирных игр кочевников студенты в Астане будут учиться в штатном режиме.