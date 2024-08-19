Небольшое похолодание ожидается на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней,с 19 по 25 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 августа в Шымкенте будет переменная облачность. Температура в среднем составит +24 градуса. Днем воздух может прогреться до +31 градуса, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

20 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около +26 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, а минимальная – в районе +18 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

21 августа – снова без осадков. Средняя температура – около +27 градусов. Днем температура поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

22 августа в Шымкенте обещают ясную погоду. Температура в среднем – около +27 градусов. Максимально температура поднимется до +35 градусов, а опуститься может до +20 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,5 м/с.

23 августа ожидается безоблачная погода. Среднесуточная температура – в районе +28 градусов. Днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью похолодает до +22 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

24 августа в Шымкенте - ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке +26 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, минимальная – около +20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,1 м/с.

25 августа, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит +24 градуса. Воздух может прогреться и до +32 градусов, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.