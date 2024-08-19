Еще одну автобусную полосу запустят на левобережье Астаны

Еще одну полосу для движения автобусов введут в Астане завтра, 20 июля. Bus Lane введут на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Завтра, 20 августа, внедряется еще одна выделенная полоса Bus Lane по проспекту Аль-Фараби - на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар, в двух направлениях.

В настоящее время это один из активно растущих районов города. По данной улице по 5 маршрутам (15, 28, 35, 58, 84) курсируют 80 автобусов", - говорится в сообщении акимата Астаны в Telegram-канале.

Bus Lane позволит обеспечить беспрепятственное движение карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники, а также сократить время проезда, интервал времени ожидания автобусов пассажирами на остановочных пунктах.

Ранее новую Bus Lane вводили на участке проспекта Мәңгілік ел.

Мы также писали, что жителям и гостям Астаны временно разрешат заезжать на автобусные полосы на некоторых улицах. Это делается для снижения транспортной нагрузки и из-за ремонтных работ на дорогах Астаны.

Между тем ранее масштабный ремонт улиц в Астане ранее разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. Учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение.

В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц. Часть работ уже завершена. В связи с вышеуказанным, работы по восстановлению дорожного полотна проводятся как в дневное, так и в ночное время", - проинформировали в ведомстве.

Мы также писали накануне, что из-за ремонта дорог несколько автобусных маршрутов временно изменили маршруты.