Ремонт дорог в Астане: несколько автобусов сменили маршруты

В Астане продолжается ремонт дорог. Из-за этого еще несколько автобусных маршрутов временно изменили маршруты, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "CTS".

В Instagram ТОО "City Transportation Systems" сообщается, что сейчас перекрыт проезд к остановочному пункту "ТРЦ Хан-Шатыр" по проспекту Туран. В связи с этим маршруты № 26, 29, 29А, 32, 46, 50, 53, 55Б, 56, 66, 201 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на данном остановочном пункте.

Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту "ЖК Кулагер" по улице Сыганак. В связи с этим маршруты № 29, 29А, 42, 49, 61, 63, 202 также временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 26, 47, 49, 202, 314. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", - сообщили в компании.

Ранее мы писали, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман в Астане будет перекрыто до 15 августа.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

Также до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.