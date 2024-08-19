В полиции Усть-Каменогорска прокомментировали информацию об орудующем в городе маньяке

В Сети распространяется множество сообщений о "маньяке", якобы появившемся в Усть-Каменогорске. Полиция опровергает эту информацию, передает YK-news.kz.

Слухи, видимо, связаны с убийством женщины, которую нашли в районе дачного массива, отмечает издание.

"Труп неизвестной женщины в возрасте примерно 45-50 лет найден 13 августа на окраине одного из дачных массивов в районе автобазы "Турист" (улица Авроры). По данным полиции, на теле были "видимые телесные повреждения", - сообщается в публикации.

Между тем в чатах, соцсетях пишут, что за последние несколько дней якобы произошло несколько убийств — исключительно женщин. И найдены погибшие были на улице.

"Распространяемая информация не соответствует действительности и является ложной.

Напоминаем пользователям социальных сетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", — сообщили изданию в пресс-службе ДП ВКО.

Напомним, в июле в Сети появилась информация об изнасиловании с убийством в области Жетiсу. Девушка 20 лет исчезла, выйдя из дома поздно вечером. Через три дня ее тело нашли во дворе заброшенного дома. В полиции сообщили, что подозреваемый в совершении убийства и преступления против половой неприкосновенности задержан и находится под стражей.

А в июне подозреваемого в покушении на убийство женщины в Атырау задержали в другом городе. Мужчине удалось добраться до Актау. Сейчас в отношении него ведется предварительное расследование.

В апреле трагедия произошла в Караганде: как рассказал правозащитник и общественник, женщину убили на глазах у двоих детей. Подозреваемый задержан, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.