Подозреваемого в изнасиловании и убийстве задержали в области Жетiсу

Сегодня в Сети появилась информация об изнасиловании с убийством в области Жетiсу. Публикацию прокомментировали в полиции области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня Telegram-канал "Криминальный Казахстан" сообщил, что погибшая девушка 20 лет исчезла 14 июля, выйдя из дома поздно вечером. Через три дня, как говорится в публикации, ее тело нашли во дворе заброшенного дома.

Согласно данным в посте, девушку сначала изнасиловали, а затем - убили. Знакомые утверждают, что ее били камнем по голове. Девушка, по их информации, скончалась около трех часов ночи 15 июля.

Также Telegram-канал привел информацию о задержанном - им якобы является некий 38-летний ранее судимый мужчина.

Информацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции области.

"Подозреваемый в совершении убийства и преступления против половой неприкосновенности задержан и находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Иные данные распространению не подлежат. Дело находится на контроле Департамента полиции", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу.

Напомним, в апреле осужденный за сексуальное насилие и убийство 21-летней спортсменки обжаловал приговор. По приговору суда первой инстанции ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 22 года. Апелляционной инстанцией приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Также ранее жителя Актобе приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилование и убийство. Свою жертву он сбросил с балкона 7-го этажа.

Добавим, что в соответствии с пп. 3, 10 ч. 2 ст. 99 УК РК убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.