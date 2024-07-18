Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве задержали в области Жетiсу

Опубликовано:

Мужчина обижает женщину
Мужчина агрессивно тянет руки к девушке. Иллюстративное фото: janiecbros / Getty Images

Сегодня в Сети появилась информация об изнасиловании с убийством в области Жетiсу. Публикацию прокомментировали в полиции области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня Telegram-канал "Криминальный Казахстан" сообщил, что погибшая девушка 20 лет исчезла 14 июля, выйдя из дома поздно вечером. Через три дня, как говорится в публикации, ее тело нашли во дворе заброшенного дома.

Согласно данным в посте, девушку сначала изнасиловали, а затем - убили. Знакомые утверждают, что ее били камнем по голове. Девушка, по их информации, скончалась около трех часов ночи 15 июля.

Также Telegram-канал привел информацию о задержанном - им якобы является некий 38-летний ранее судимый мужчина.

Информацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции области.

"Подозреваемый в совершении убийства и преступления против половой неприкосновенности задержан и находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Иные данные распространению не подлежат. Дело находится на контроле Департамента полиции", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу.

Напомним, в апреле осужденный за сексуальное насилие и убийство 21-летней спортсменки обжаловал приговор. По приговору суда первой инстанции ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 22 года. Апелляционной инстанцией приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Также ранее жителя Актобе приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилование и убийство. Свою жертву он сбросил с балкона 7-го этажа.

Добавим, что в соответствии с пп. 3, 10 ч. 2 ст. 99 УК РК убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136462-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-i-ubiystve-zaderzhali-v-oblasti-zhetisu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie