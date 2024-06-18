Подозреваемого в покушение на убийство женщины в Атырау задержали в другом городе (видео)

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину в одном из подъездов Атырау. Мужчине удалось добраться до Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

"В результате комплексных мер, оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции Атырауской области 9 июня по факту покушения на убийство женщины 1991 года рождения в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау в городе Актау был выявлен и задержан подозреваемый 1995 года рождения", – сообщили стражи порядка.

Сейчас в отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау разыскивают мужчину, который напал на женщину в подъезде одного их городских ЖК. По данным полиции, мужчина и женщина состояли в гражданском браке.

Отметим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом на основании ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.