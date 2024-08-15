Участок проспекта перекроют в Алматы на пару дней из-за замены трубопровода

В Алматы на время ремонтных работ на теплосетях временно ограничат проезд по проспекту Суюнбая для замены трубопровода, эксплуатируемого с 1967 года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Движение автомототранспорта по проспекту Суюнбая, от улицы Бекмаханова до улицы Шолохова, будет закрыто в обоих направлениях с 23:00 16 августа до 06:00 19 августа", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Временные ограничения, как пояснили в ведомстве, вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции отрезка магистрального трубопровода, эксплуатируемого с 1967 года.

Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Схема перекрытого участка проспекта представлена ниже.

Сегодня сообщалось, что из-за ремонта перекроют участок дороги до катка "Медеу". Дорога будет перекрыта до утра 17 августа.

До 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Также до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.