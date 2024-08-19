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Погода испортится в Алматы к концу недели

Опубликовано:

Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 19 по 25 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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19 августа в Алматы будет небольшой дождь. Температура в среднем составит +22 градуса. Днем воздух может прогреться до +29 градусов, но ночью температура опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

20 августа ожидается ясная погода без осадков Температура составит около +25 градусов. Максимальная температура составит +31 градуса, а минимальная - в районе +19 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

21 августа прогнозируется переменная облачность. Средняя температура будет находиться на отметке +26 градусов. Днем температура поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

22 августа в Алматы обещают ясную погоду. Температура в среднем - около +27 градусов. Максимально температура поднимется до +34 градусов, а опуститься может до +21 градуса. Скорость ветра будет равняться 4,8 м/с.

23 августа будет небольшой дождь. Среднесуточная температура составит +27 градусов. Днем воздух прогреется до +34 градусов, а ночью похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

24 августа - снова небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +26 градусов. Максимальная температура составит +33 градуса, а минимальная - около +22 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,3 м/с.

25 августа, по прогнозам, будет без осадков. Средняя температура составит +25 градусов. Воздух может прогреться и до +32 градусов, но ночью похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150329-pogoda-isportitsya-v-almaty-k-koncu-nedeli/

Автор: Виктор Николаев

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Погода испортится в Алматы к концу недели

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