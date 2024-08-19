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Почти всю неделю в Астане будет идти дождь

Опубликовано:

Мужчина укрылся зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 19 по 25 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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19 августа в Астане ожидается дождь. Температура в среднем составит +16 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

20 августа в столице снова ожидается сильный дождь. Температура составит около +17 градусов. Максимальная температура составит +21 градус, а минимальная - в районе +13 градусов. Скорость ветра составит до 5,4 м/с.

21 августа будет переменная облачность. Средняя температура будет находиться на отметке +18 градусов. Днем температура поднимется до +22 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

22 августа в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем - около +17 градусов. Максимально температура поднимется до +20 градусов, а опуститься может до +15 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,0 м/с.

23 августа снова будет небольшой дождь. Среднесуточная температура - 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 20 градусов, а ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

24 августа вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +12 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, минимальная - в районе +11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,4 м/с.

25 августа, по прогнозам, будет пасмурно, но без осадков. Средняя температура составит +13 градусов. Воздух может прогреться и до +18 градусов, но ночью похолодает до +9 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150328-pochti-vsyu-nedelyu-v-astane-budet-idti-dozhd/

Автор: Виктор Николаев

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Почти всю неделю в Астане будет идти дождь

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