На неделю продлили ограничение движения на одной из улиц Алматы

Ремонт теплосетей по улице Павлодарская в Алматы продлен до 26 августа - сохраняется ограничение движения автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы от дома №136 до улицы Макатаева в обоих направлениях, введенное на прошлой неделе из-за реконструкции местных теплосетей, продлили до 00:00 26 августа.

В акимате добавили, что подача горячего водоснабжения потребителям в период проведения реконструкции сохранена.

"Дополнительное время необходимо подрядной организации, ведущей строительно-монтажные работы на указанном объекте, для соблюдения всех технологических особенностей реализации проекта реконструкции теплотрассы", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что проезд на данном участке будет закрыт до 12:00 19 августа.

Как уточнили в акимате, временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2 тыс. 135 метров, введённого в эксплуатацию 43 года назад (в 1981 году), проходящего под проезжей частью указанной городской территории.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, что в период с вечера 16 августа до 6:00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская.

А с 17 августа до 22 августа движение буде перекрываться в ночное время на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города). Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении - по улицам Бухтарминской и Талгарский тракт.

Кроме того, в Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.