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Движение по проспекту Рыскулова перекроют в Алматы на несколько дней

Опубликовано:

Знак, предупреждающий о дорожных работах
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

В связи с проведением среднего ремонта участков проспекта Рыскулова вводятся временные ограничения движения.

Так, с 23:00 17 августа до 11:00 19 августа движение будет перекрыто на участке в западном направлении от ул. Табачнозаводская до конца съезда транспортной развязки Рыскулова - Жансугурова.

А с 23:00 18 августа до 11:00 20 августа движение будет перекрыто на участке в восточном направлении от начала транспортной развязки Рыскулова - Жансугурова до ул. Табачнозаводская.

Объезд в оба направления будет осуществлять через кольца транспортных развязок Рыскулова - Сейфуллина и Рыскулова - Жансугурова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации, добавили в акимате.

Также напомним, что в период с вечера 16 августа до 6:00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская.

А с 17 августа до 22 августа движение буде перекрываться в ночное время на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города). Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении - по улицам Бухтарминской и Талгарский тракт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150029-dvizhenie-po-prospektu-ryskulova-perekroyut-v-almaty-na-neskolko-dney/

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