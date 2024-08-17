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Дождь пообещали в двух в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Дождь на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 17 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 8,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,6 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни на большей части Казахстана синоптическую ситуацию продолжит формировать северо-западный циклон, сохраняя неустойчивую погоду.

Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, в северной половине возможно выпадение града. Сильные дожди ожидаются 17 и 19 августа на северо-западе, 18-19 августа – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

В выходные в ряде регионов Казахстана ожидается значительное понижение температуры, особенно - в ночное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150013-dozhd-poobeshchali-v-dvuh-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь пообещали в двух в мегаполисах Казахстана сегодня

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